СМИ: Перешедший на сторону Украины Ступников оставил в РФ долги по кредитам

Бывший офицер Лев Ступников, перешедший на сторону украинских войск и находящийся в розыске в России за наведение ракет на своих сослуживцев, оказался должен банку более 100 тысяч рублей. Об этом во вторник, 7 октября, говорится в материалах судебных приставов.
По их данным, в августе в отношении Ступникова возбудили исполнительное производство по нотариальной надписи. Сумма долга, которую планируют взыскать принудительно, составляет около 107 тысячи рублей, передает РИА Новости.
Также стало известно, что Ступникова проверят на причастность к финансированию терроризма.
До предательства Лев Ступников служил в рядах Вооруженных сил России. Он принимал участие в специальной военной операции на Украине, однако в 2024-м неожиданно исчез. Сослуживцы строили предположения о его гибели, однако позже выяснилось, что Ступников предал Россию и перешел на сторону ВСУ. Еще будучи военнослужащим российской армии, он «сливал» данные о действиях ВС РФ киевским радикалам, в результате чего могли погибнуть свыше 200 солдат. Что известно о перебежчике — в материале «Вечерней Москвы».