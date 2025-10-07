Казмунайгаз: ФРГ увеличат поставки нефти из Казахстана на 30 тысяч тонн в месяц

Казахстан увеличит поставки нефти в Германию со 100 до 130 тысяч тонн в месяц. Об этом со ссылкой на компанию «Казмунайгаз» сообщает ТАСС.
Кроме того, отмечается, что казахстанская компания и Германия продлили контракт на поставки нефти в ФРГ до конца 2026 года.
В последние годы Германия получала нефть из Казахстана по трубопроводу «Дружба». И эти поставки не подпадали, как заверяли власти ФРГ, под эмбарго.
В 2023 году в Евросоюзе предложили официально остановить поставки по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу, но при этом продолжить поставку в Венгрию, Словакию и Чехию.
Вместе с тем, в Европе подчеркивали, что полный отказ от российского сырья в данный момент невозможен и требует развития логистики.