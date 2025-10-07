Зачем превращать прогулку по городу в квест?

Хабаровчане в социальных сетях и мессенджерах часто жалуются на то, что ходить по городу становится все труднее из-за огороженных заборами домов. Кажется, весь город скоро станет сплошной полосой препятствий, а прогулка или дорога в школу, магазин, поликлинику — квестом. Сначала люди ищут дорогу среди всех заборов.
Потом преодолевают длинную дистанцию вдоль этих ограждений. К тому же те, кто устанавливает такие препятствия, не думают о пешеходах, которые идут мимо и не планируют сворачивать во дворы. Ограждения захватывают тротуары, и если раньше люди шли мимо этих дворов безопасно, то сейчас им приходится идти по дороге или по газонам, земле, скользкой траве.
Я думаю, тем, кто устанавливает заборы, в первую очередь нужно исходить не только из своих личных интересов, но и учитывать интересы других людей, которые тоже имеют право на комфорт и безопасность. Понимаю, что люди хотят видеть чистый двор, в котором дети могут гулять спокойно, а родители — отпускать их и не бояться, что ребенок попадет под машину, его обидит посторонний прохожий или испугает бродячая собака. Но ведь и те, кто в этом доме не живет, имеют право ходить по своему городу безопасно: по тротуару, а не проезжей части, по чистому асфальту, а не по лужам или земле газона.
Одна из управляющих компаний в Хабаровске огородила свой участок и захватила тротуар, который был оборудован вдоль дороги для всех жителей района, но жильцы дома его себе забрали. На просьбу оставить тротуар свободным ответили, что это их территория, они себе тротуар заберут. Спорить было бессмысленно. У нас нет никакой возможности законодательно воздействовать на такие УК. Жилищный кодекс говорит, что это их право. И мы все чаще видим: строится микрорайон и тут же огораживается забором. Эта проблема нарастает, как снежный ком.
И все больше появляется вопросов, так ли это безопасно. Иногда во дворы и через шлагбаумы не может проехать ни одна спецмашина: скорая ли, пожарная. А иногда путь к неогороженному участку, где нужна помощь, лежит через территорию, где жильцы позаботились о своей безопасности. Видели уже по телевизору скандальный случай, когда мужчина вышел и сказал: это наш участок, и пожарная машина здесь не пройдет. В итоге службы спасения теряют важнейшие минуты, когда еще можно помочь, спасти людей. И всё из-за заборов и шлагбаумов.
Такого количества заборов нам, конечно же, не надо. Нужно создавать комиссии, которые будут принимать решение в общую пользу. Оценивать, не становится ли безопасность одних угрозой для других. Знаю, что в Москве уже начали создавать такие комиссии. В них входят и районные депутаты, и представители администрации, и активные горожане. Когда хотят поставить забор, присылают документы членам этой комиссии, они рассматривают, оценивают, есть ли рядом, например, социальные объекты, проходу к которым может помешать забор, и дают рекомендации, как его установить, чтобы учесть интересы всех сторон. Я думаю, что рано или поздно этот вопрос на федеральном уровне однозначно поднимут и примут какие-то обоснованные решения.