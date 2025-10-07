Зачем превращать прогулку по городу в квест?

Я думаю, тем, кто устанавливает заборы, в первую очередь нужно исходить не только из своих личных интересов, но и учитывать интересы других людей, которые тоже имеют право на комфорт и безопасность. Понимаю, что люди хотят видеть чистый двор, в котором дети могут гулять спокойно, а родители — отпускать их и не бояться, что ребенок попадет под машину, его обидит посторонний прохожий или испугает бродячая собака. Но ведь и те, кто в этом доме не живет, имеют право ходить по своему городу безопасно: по тротуару, а не проезжей части, по чистому асфальту, а не по лужам или земле газона.