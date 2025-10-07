В дождливую погоду, весь день без света — то еще испытание: В Кишинёве в двух секторах отключают электричество — публикуем адреса

По каким адресам сегодня не будет электричества?
О запланированных на вторник работах сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
— Ул. Мунчешть, 799, 799/9, Дачия, 80/3 — с 08:45 до 17:00.
Буюканы:
— Ул. А. Матеевича, 77−79, 999, Г. Александреску, 9999, Тимиш, 2 — с 08:50 до 16:00.
пригород Колоница:
— Ул. Колоница, 334, Букурешть Будешть, Колоница, Эмилиан Буков, Флорилор, Хотин, Лэутарилор, Михаил Садовяну, Николина, Плекан, Рэсэритулуй, Стехарилор, Штефан Няга, Тигина, Тинеретулуй, Тохатин, Трандафирилор, Унирий, Вадул луй Водэ, Валя Лакулуй, Валя Унгурилуй, Василе Александри, Василе Лупу с 09:00 до 16:00.
ком. Чореску:
— Ул. Александру чел Бун, ул. Александру чел Бун, Александру Донич, Алексей Матеевич, Басистий, Борис Главан, Чореску, Флорилор, Ион Крянгэ, Минерилор, Приетения, Приетения, Салчимилор с 09:20 до 17:00.
горол Ставчены:
— Ул. Александру Донич, Евгений Дога, Глория, Григоре Уреке, Ион Крянгэ, Извоарелор, Лучафэрул, Михай Эминеску, Миорица, Пэчий, Пэдурилор, Тинеретулуй, Василе Александри с 09:20−17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
