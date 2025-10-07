Ричмонд
Воздушная тревога объявлена в Киеве

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом во вторник, 7 октября, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно информации ресурса, сигнал тревоги в столице прозвучал в 7 часов 56 минут по московскому времени, передает РИА Новости.

Воздушную тревогу в среду, 1 октября, также объявили в Киеве. Кроме того, сирены звучали в некоторых районах Киевской, Черниговской и Черкасской областей Украины.

1 сентября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сигнал тревоги прозвучал практически одновременно во всех регионах в 10:19. Ранее в Одессе были слышны взрывы. Кроме того, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. 18 августа после серии взрывов в Одессе начался крупный пожар.

15 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги прозвучали практически одновременно во всех регионах страны — около 14:00 по местному времени. Также 8 июля в Кировоградской и Одесской областях Украины была объявлена воздушная тревога.