В Уфе московские многосекционные трамваи будут ходить в Зеленую рощу.

В Уфе московские многосекционные трамваи модели 71−414 Pesa Fokstrot будут ходить в Зеленую рощу по 18 маршруту. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Ратмир Мавлиев. По его словам, каждую неделю количество нового подвижного состава на этом направлении будет увеличиваться.
Ранее переданные из Москвы трамваи большой вместимости ходили только по маршруту от улицы Пушкина до проспекта Октября. Запустить их в Зеленую рощу мешало состояние рельсовых путей, но теперь, судя по всему, эта проблема решилась.
В настоящее время в Уфу уже поставлен 41 московский трамвай Pesa Fokstrot. Все они базируются в депо № 1. Всего из Москвы в Уфу будет поставлено 69 трамваев Pesa. До московских поставок средний возраст вагонов составлял в Уфе 37 лет, средняя степень износа — 98%. Поступление сразу 69 современных многосекционных трамваев, которые будут работать на самых востребованных городских маршрутах, позволит резко улучшить общую ситуацию с трамвайными перевозками и увеличит популярность этого вида транспорта у пассажиров.
