Опубликован список опасных веществ, которые обнаружили во время НМУ в Челябинске

В Челябинске сохраняется режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который продлен до конца недели. Как сообщают в Челябинском ЦГМС, мощный антициклон с безветренной погодой и инверсиями продолжает «запирать» вредные выбросы в приземном слое, препятствуя их рассеиванию. Режим действует не только в областном центре, но и в ряде промышленных городов, включая Коркино, Златоуст и Карабаш.