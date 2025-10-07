Опубликован список опасных веществ, которые обнаружили во время НМУ в Челябинске

В Челябинске сохраняется режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который продлен до конца недели. Как сообщают в Челябинском ЦГМС, мощный антициклон с безветренной погодой и инверсиями продолжает «запирать» вредные выбросы в приземном слое, препятствуя их рассеиванию. Режим действует не только в областном центре, но и в ряде промышленных городов, включая Коркино, Златоуст и Карабаш.
На этом фоне данные мониторинга качества воздуха фиксируют опасные примеси. Так, в первые дни действия НМУ, 3 октября, в пробах воздуха специалисты обнаружили превышение предельно допустимых концентраций сразу трех опасных веществ: фторида водорода на улице Новороссийской, сероводорода на улице Румянцева и фенола на улице Трудовой. Хотя 4 октября разовых превышений не зафиксировано, 5 октября фон по сероводороду вновь оказался выше нормы на улице Российской.
Отсутствие ветра и туманы продолжают способствовать накоплению вредных веществ, поступающих как от промышленных предприятий, так и от транспорта. Жителям Челябинска и других городов, где действует режим НМУ, рекомендовано по возможности ограничить время пребывания на улице.