Невиданная Новосибирском пожарная техника пополнила автопарк регионального МЧС

Автопарк спецтехники МЧС России, предназначенной для работы в зимний период 2025—2026 годов, пополнился новыми образцами. Об этом в пресс-службе МЧС сообщили в ответе на запрос Om1.ru Новосибирск.
Помимо новой пожарной автолестницы, на вооружение поступил пожарный автомобиль газодымозащитной службы многоцелевой АГМ 35−50−400.
«Этот автомобиль способен обеспечить на месте тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ связь и освещение, работу газодымозащитной службы, а также обеспечить электроэнергией место проведения работ пожарно-спасательных подразделений и других служб жизнеобеспечения», — объяснили принцип работы новой техники в МЧС.