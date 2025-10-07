Невиданная Новосибирском пожарная техника пополнила автопарк регионального МЧС

«Этот автомобиль способен обеспечить на месте тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ связь и освещение, работу газодымозащитной службы, а также обеспечить электроэнергией место проведения работ пожарно-спасательных подразделений и других служб жизнеобеспечения», — объяснили принцип работы новой техники в МЧС.