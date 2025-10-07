Ричмонд
Невиданная Новосибирском пожарная техника пополнила автопарк регионального МЧС

На вооружение поступил пожарный автомобиль газодымозащитной службы многоцелевой АГМ 35−50−400.

Источник: Om1 Новосибирск

Автопарк спецтехники МЧС России, предназначенной для работы в зимний период 2025—2026 годов, пополнился новыми образцами. Об этом в пресс-службе МЧС сообщили в ответе на запрос Om1.ru Новосибирск.

Помимо новой пожарной автолестницы, на вооружение поступил пожарный автомобиль газодымозащитной службы многоцелевой АГМ 35−50−400.

«Этот автомобиль способен обеспечить на месте тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ связь и освещение, работу газодымозащитной службы, а также обеспечить электроэнергией место проведения работ пожарно-спасательных подразделений и других служб жизнеобеспечения», — объяснили принцип работы новой техники в МЧС.