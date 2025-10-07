Ричмонд
В Челябинской области обновят 42 километра трассы М-5 в горнозаводской зоне

В Челябинской области обновят 42 километра федеральной трассы М-5 «Урал» в горнозаводской зоне, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На четырех участках — в Катав-Ивановском и Саткинском районах, Златоустовском и Миасском городских округах — стартовали работы по устройству слоев износа: с 1609 по 1620 км, с 1649 по 1652 км, с 1705 по 1727 км, с 1774 по 1780 км.

До конца октября там планируется выполнить основной объем работ, включая восстановление разрушенной в результате пучинообразования дорожной «одежды», локальное устройство выравнивающего слоя и устройство слоя износа из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, досыпку обочин.

«Уже в следующем году на них появятся современная дорожная разметка и шумовые полосы», — говорится в комментарии организации, отвечающей за содержание и ремонт ФАД.

В 2026 году в рамках этого же государственного контракта запланировано устройство слоев износа еще более чем на 70 километрах трассы «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области.

«Стараемся, пока позволяют погодные условия, выполнить максимальный объем работ на наиболее сложных участках автодороги М-5, со сложными подъемами и спусками, колоссальной нагрузкой и интенсивностью движения, сразу в четырех муниципальных образованиях горнозаводской зоны», — отметили в организации.