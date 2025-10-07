В Омске готовятся строить два новых моста за счет концессионера

В список к планам на строительство платного моста через реку Омь добавился новый проект. На тех же условиях концессии в Омске планируют возведение переправы через Иртыш в створе улицы Багнюка в Кировском административном округе и Доковской в Советском административном округе. Соответствующие планы отражены в «Инвестиционном профиле города Омска», который будет рассмотрен депутатами Омского горсовета на ближайшем заседании комитета по вопросам экономического развития в четверг, 9 октября 2025 года.