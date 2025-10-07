Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске готовятся строить два новых моста за счет концессионера

Планы включены в «Инвестиционный профиль города Омска».

В список к планам на строительство платного моста через реку Омь добавился новый проект. На тех же условиях концессии в Омске планируют возведение переправы через Иртыш в створе улицы Багнюка в Кировском административном округе и Доковской в Советском административном округе. Соответствующие планы отражены в «Инвестиционном профиле города Омска», который будет рассмотрен депутатами Омского горсовета на ближайшем заседании комитета по вопросам экономического развития в четверг, 9 октября 2025 года.

Согласно документам к комитету, объект учтен в Генеральном плане Омска, рассчитанном до 2040 года. В качестве возможных программ строительства моста рассматриваются: концессия; казначейский инфраструктурный кредит; НП «Инфраструктура для жизни»; программа финансирования проектов ВЭБ.РФ «Инфраструктура».

Как ранее сообщал «СуперОмск», в апреле 2025 года в Центральном округе Омска стартовало строительство платного моста через Омь. Концессионное соглашение на его возведение заключено между правительством Омской области с ООО «Стройтраст». Стоимость работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей.