В Омске готовятся строить два новых моста за счет концессионера

В список к планам на строительство платного моста через реку Омь добавился новый проект. На тех же условиях концессии в Омске планируют возведение переправы через Иртыш в створе улицы Багнюка в Кировском административном округе и Доковской в Советском административном округе. Соответствующие планы отражены в «Инвестиционном профиле города Омска», который будет рассмотрен депутатами Омского горсовета на ближайшем заседании комитета по вопросам экономического развития в четверг, 9 октября 2025 года.
Согласно документам к комитету, объект учтен в Генеральном плане Омска, рассчитанном до 2040 года. В качестве возможных программ строительства моста рассматриваются: концессия; казначейский инфраструктурный кредит; НП «Инфраструктура для жизни»; программа финансирования проектов ВЭБ.РФ «Инфраструктура».
Как ранее сообщал «СуперОмск», в апреле 2025 года в Центральном округе Омска стартовало строительство платного моста через Омь. Концессионное соглашение на его возведение заключено между правительством Омской области с ООО «Стройтраст». Стоимость работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей.