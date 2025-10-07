В Таганроге сети водоснабжения изношены на 86%

В Москве на рабочей встрече губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко обсудили проблему износа сетей водоснабжения в Таганроге, который превышает 86%. Необходимо провести капитальный ремонт 80 километров водопровода и 48 километров канализации — это почти на 1,9 миллиардов рублей. Еще около двух миллиардов потребуется на реконструкцию очистных сооружений.
Глава Ростовской области подчеркнул, что будет работать над включением проектов модернизации коммунальной инфраструктуры приморского города в федеральные программы.
— Развитие территории — не только парадные проекты. Это и «невидимая» работа: трубы под землей, очистные сооружения и коммунальная инфраструктура. Процветание региона зависит от нашего умения решать эти вопросы, — отметил Юрий Слюсарь.