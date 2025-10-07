В Таганроге сети водоснабжения изношены на 86%

В Москве на рабочей встрече губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко обсудили проблему износа сетей водоснабжения в Таганроге, который превышает 86%. Необходимо провести капитальный ремонт 80 километров водопровода и 48 километров канализации — это почти на 1,9 миллиардов рублей. Еще около двух миллиардов потребуется на реконструкцию очистных сооружений.