Раскрыты новые детали в деле попрошаек в Шереметьево, которые обманывали бойцов СВО

Группу попрошаек, которые просили деньги на покупку авиабилетов у участников СВО и присваивали деньги себе в аэропорту Шереметьево, арестовали. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, в этом уголовном деле фигурируют и сами попрошайки, и таксисты. Половина из них аже арестована, некоторые по каким-то причинам ушли от ответственности. Ранее по делу проходили 15 таких попрошаек, но сейчас их число уменьшилось.
Ранее сообщалось, что предполагаемый глава ОПГ Алексей Кабочкин не принимал участия в схеме с хищениями у бойцов спецоперации, а даже наказывал таксистов и заставлял их возмещать нанесенный ущерб, когда становилось известно о подобных случаях.
Также стало известно, что сумма ущерба в рамках уголовного дела об организации кражи денег у российских военных в аэропорту «Шереметьево», возросла до трех миллионов рублей.