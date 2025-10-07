Ученые создали оборудование для мониторинга строительных объектов в Арктике

«Такая реализация системы позволяет спрогнозировать и предотвратить переход объекта наблюдения в аварийное состояние, которое может быть вызвано различными факторами техногенного и природного происхождения. Система деформационного мониторинга содержит в себе адаптированные к условиям низких температур датчики измерения относительных осадок сооружения, инклинометры, термометры, датчики контроля влажности и точки росы. Большинство подобных систем здесь, в режиме крайне отрицательных температур, просто не могут работать», — сказал Гусев.