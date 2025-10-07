Часть пострадавших от отравления пошла на мировую с владелицей пекарен

Одна из пострадавших требовала возмещения дополнительно понесенных расходов в размере 1,4 тыс. руб. и компенсации морального вреда на 500 тыс. руб. Стороны договорились и пекарня согласилась возместить пострадавшей компенсацию в размере 40 тыс. руб., решение суд вынес в августе. В рамках другого спора его участники также договорились о мировом соглашении. По его условиям госпожа Гагарина обязуется в рассрочку за два месяца выплатить пермячке 50 тыс. руб. взамен 500 тыс. руб. первичных требований.