Из Иркутска в Абакан можно улететь прямым рейсом

— Теперь жители Хакасии могут летать нашими рейсами не только в Москву и Новосибирск, но и в Иркутск, что открывает удобный доступ и к международным направлениям. Одними из первых пассажиров на рейсе стали туристы из Абакана, летящие в Бангкок с пересадкой в Иркутске, — рассказал директор по стратегии авиакомпании Игорь Веретенников.