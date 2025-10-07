Ричмонд
Из Иркутска в Абакан можно улететь прямым рейсом

Перелеты между областным центром и столицей Хакасии будут выполняться два раза в неделю.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из Иркутска в Абакан теперь можно улететь прямым рейсом. Первый полет состоялся уже 6 октября. Теперь перелеты между областным центром и столицей Хакасии будут выполняться два раза в неделю. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

— Теперь жители Хакасии могут летать нашими рейсами не только в Москву и Новосибирск, но и в Иркутск, что открывает удобный доступ и к международным направлениям. Одними из первых пассажиров на рейсе стали туристы из Абакана, летящие в Бангкок с пересадкой в Иркутске, — рассказал директор по стратегии авиакомпании Игорь Веретенников.

Благодаря новому направлению, поездка между Иркутском и Абаканом занимает всего несколько часов, без необходимости делать пересадки в других городах.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в столице региона открыли мемориальную доску архитектору Марку Мееровичу.