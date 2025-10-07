Аэропорты и авиакомпании Казахстана ждут масштабные проверки после жалоб пассажиров

Как отметили в Минтрансе, в последнее время возросло количество жалоб на авиакомпании страны в части пунктуальности полетов и обслуживания пассажиров. Во время совещания на данную тему были рассмотрены вопросы, связанные с задержкой рейсов, заменой воздушных судов, очередями в аэропортах и другими нарушениями прав пассажиров.
"В настоящее время в случае замены воздушного судна выплата компенсации предусмотрена только для пассажиров бизнес-класса. Вице-министр поручил проработать запрет авиакомпаниям на замену воздушного судна, кроме того, предусмотреть обязательный резерв по замене бортов Fly Arystan на Fly Arystan, Air Astana на Air Astana. Талгат Ластаев поручил принять дополнительные меры по повышению дисциплины своевременного выполнения рейсов, особенно в условиях сезонной нагрузки.
Уроме того, были рассмотрены случаи, связанные с качеством обслуживания и работой наземных служб, а именно некорректное обращение персонала с пассажирами. Руководству авиакомпаний и аэропортов поручено усилить качество обслуживания, подготовку и проведение тренингов по культуре обслуживания, упорядочить работу досмотра во избежание очередей и своевременно закончить текущий ремонт в столичном аэропорту", — сказано в сообщении.
Отмечается, что отдельно был поднят вопрос доступности регистрации на рейсы. Онлайн-регистрация Fly Arystan доступна за 30 дней до вылета, однако при регистрации в аэропорту услуга является платной.
«Это создает трудности для пожилых пассажиров и людей с ограниченными возможностями, не пользующихся мобильными устройствами. Министерством дано поручение разработать дополнительные механизмы обслуживания таких категорий граждан», — отметили в Минтрансе.
По итогам совещания принято решение о проведении проверок работы авиакомпаний и аэропортов. Инспекторы Авиационной администрации Казахстана в течение двух недель будут находиться в залах вылета и прилета в аэропортах Астаны и Алматы и проводить мониторинг задержек рейсов и анкетирование пассажиров.