Первый поезд «Ермак» выйдет на линию новосибирского метро 15 октября

По словам начальника департамента транспорта мэрии Павла Ивахненко, поезд прибыл в Новосибирск ещё в конце августа. Сейчас специалисты завершают приёмо-сдаточные испытания и проверку всех систем управления. Перед вводом в эксплуатацию состав должен пройти не менее 100 километров безупречной обкатки. После этого «Ермак» начнёт перевозить пассажиров по расписанию.