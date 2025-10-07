Ричмонд
Первый поезд «Ермак» выйдет на линию новосибирского метро 15 октября

Первый поезд нового поколения «Ермак» выйдет на линию новосибирского метро 15 октября.

Источник: Соцсети

Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании.

«В прошлом году мы заключили контракты на поставку пяти пятивагонных составов. Это серьёзные затраты для бюджета города Новосибирска, стоимость каждого — 862 млн рублей. Мы решаем задачу по обновлению подвижного состава метрополитена и решаем успешно. Ориентировочно 15 октября мы запустим первый состав модели “Ермак”», — отметил градоначальник.

По словам начальника департамента транспорта мэрии Павла Ивахненко, поезд прибыл в Новосибирск ещё в конце августа. Сейчас специалисты завершают приёмо-сдаточные испытания и проверку всех систем управления. Перед вводом в эксплуатацию состав должен пройти не менее 100 километров безупречной обкатки. После этого «Ермак» начнёт перевозить пассажиров по расписанию.