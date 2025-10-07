В Омске для строительства моста через Иртыш планируют привлечь концессионера

Строительство моста в створе улиц Багнюка и Доковской предусмотрено генеральным планом развития Омска до 2040 года. Для его строительства могут быть использованы программы «Инфраструктура для жизни» и «Инфраструктура», инфраструктурный кредит и механизм концессии. При этом никаких конкретных сроков пока не называется.