В Омске для строительства моста через Иртыш планируют привлечь концессионера

Новый мост должен соединить Нефтяники и поселок Солнечный.

Источник: Комсомольская правда

В Омске для строительства нового моста через Иртыш планируют привлечь концессионера. Информация об этом указана в инвестиционном профиле Омска.

Строительство моста в створе улиц Багнюка и Доковской предусмотрено генеральным планом развития Омска до 2040 года. Для его строительства могут быть использованы программы «Инфраструктура для жизни» и «Инфраструктура», инфраструктурный кредит и механизм концессии. При этом никаких конкретных сроков пока не называется.

Ранее мы сообщали, что в Омске началось строительство Северного обхода, которое также предусматривает строительство нескольких мостов.