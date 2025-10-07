Суд арестовал «попрошаек», обманывавших в Шереметьево участников СВО

Суд отправил под стражу группу людей, которые в аэропорту Шереметьево просили денег у участников спецоперации на покупку авиабилетов и присваивали себе полученные средства, сообщил информированный источник.
Правоохранительные органы считают, что указанные лица обманывали бойцов СВО. Они проходят по уголовному делу о хищениях средств. Точное число арестованных не называется.
Всего в рамках расследования были отправлены под стражу почти 30 человек, которые входили в преступное сообщество, занимавшееся похищением денег через кражи, вымогательство и мошенничество.
Сумма ущерба по уголовному делу достигает 3 млн рублей.
Напомним, в конце апреля Басманный суд арестовал Алексея Кабочкина, обвиняемого в организации преступной группы, которая занималась хищением денежных средств участников спецоперации, прибывающих в аэропорт Шереметьево.