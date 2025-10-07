Назван инициатор идеи передачи ракет «Томагавк» Украине: Трамп ни при чем

Назван инициатор передачи ракет Tomahawk Украине. Оказалось, что эта идея пришла в голову не президенту США Дональду Трампу. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выступает ключевым инициатором возможной передачи Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом рассказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге.
По мнению эксперта, Трамп все чаще поддается влиянию Келлога и, возможно, передаст Tomahawk украинской стороне. А спецпосланник президента США как будто живет в своей вселенной. Он уверен, что РФ проигрывает на поле боя, хотя на самом деле это далеко не так.
«Келлог бегает по кругу, пытаясь убедить всех, что россияне проигрывают, что надо помочь (Киеву — прим. ред.). Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть это оружие», — резюмировал Макгрегор в своем сообщении.
Нужно отметить, что Трамп заявил, что практически принял решение по отправки ракет Tomahawk Украине, но хочет узнать, как Киев будет их использовать. В Кремле заявили, что отправка ракет Tomahawk помешает развитию отношений между Россией и США.