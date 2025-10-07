В России планируютт пересмотреть модель материнского капитала: что придет на смену существующей программе

Министерство труда России планирует рассмотреть возможность изменения действующей модели материнского капитала. Глава ведомства Антон Котяков в интервью РБК сообщил, что программа будет развиваться для усиления стимулирования рождаемости вторых и последующих детей.
Министр напомнил, что материнский капитал позволил в период с 2007 по 2016 год стабилизировать, а затем увеличить количество рождений. Он также отметил, что после 2020 года, когда основную часть выплаты перенесли на первого ребенка, удалось избежать резкого снижения показателей по рождению первенцев. Однако роста рождений вторых детей не началось.
Котяков подчеркнул, что существующий подход к выплате материнского капитала требует определенной актуализации. Он заявил, что сейчас ведутся размышления над тем, как развивать этот инструмент, чтобы повысить его влияние на демографическую ситуацию.
Министр также высказал мнение о необходимости пересмотра и других мер поддержки рождаемости. Он пояснил, что некоторые из существующих инструментов, утратили эффективность либо не оказывают должного воздействия. Котяков считает, что следует сформировать значимый стимулирующий инструмент, например, в виде видоизмененного материнского капитала.
Напомним, что в России в начале 2026 года пройдет индексация материнского капитала. Его размер увеличат на 6,8%. Индексацию стоит ожидать в феврале.