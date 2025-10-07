Реформы укрепили статус педагога и улучшили систему образования

Кроме того, полученные данные свидетельствуют о заметных позитивных изменениях в условиях труда педагогов. Средняя недельная нагрузка казахстанских педагогов в предыдущем учебном году составляла 36 часов, тогда как в 2018 году показатель достигал 50 часов. Такое сокращение времени на сегодня является уникальным среди стран ОЭСР. Наряду с этим, средний возраст педагогов в Казахстане снизился до 41 года, что на 4 года ниже среднего уровня ОЭСР.