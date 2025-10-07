В Калининграде роддом закрыли, чтобы не дать распространиться вирусам

Калининградский роддом № 4 закрыли на профилактику, которая продлится как минимум до 11 октября. Об этом сообщается на странице учреждения «ВКонтакте».
«Наш роддом временно закрыт в связи с проведением профилактических мероприятий по предотвращению распространения вирусных заболеваний. Мы заботимся о безопасности наших пациентов и персонала, поэтому такая мера необходима», — говорится в сообщении.
До завершения всех необходимых процедур принимать новых пациенток в стационар не будут.
25 сентября главным врачом роддома № 4 Калининграда назначили Антона Панова.