В Калининграде роддом закрыли, чтобы не дать распространиться вирусам

В учреждение на ул. Чайковского обещают завершить «помывку» до 11 октября.

Источник: Клопс.ru

Калининградский роддом № 4 закрыли на профилактику, которая продлится как минимум до 11 октября. Об этом сообщается на странице учреждения «ВКонтакте».

«Наш роддом временно закрыт в связи с проведением профилактических мероприятий по предотвращению распространения вирусных заболеваний. Мы заботимся о безопасности наших пациентов и персонала, поэтому такая мера необходима», — говорится в сообщении.

До завершения всех необходимых процедур принимать новых пациенток в стационар не будут.

25 сентября главным врачом роддома № 4 Калининграда назначили Антона Панова.