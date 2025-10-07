Двум омским спортшколам назначили новое руководство

«Директором спортивной школы № 11 по гандболу стала Олеся Васильевна Рукосуева, директором спортивной школы олимпийского резерва им. О. П. Крикорьянца — Денис Геннадьевич Степанов. Оба управленца имеют большой опыт работы в своих школах, уверен, под их началом учреждения будут продолжать динамично развиваться и добиваться новых успехов в подготовке талантливых спортсменов. Желаю успехов».