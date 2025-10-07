Парень переел суши и опозорился перед своей девушкой в постели

Пользователь Reddit с ником HogwartsDropout-69 рассказал, что во время интимной близости с девушкой у него произошел неприятный инцидент в постели.
По его словам, все началось с остатков суши после дня рождения друга. Жена друга уговорила его забрать несъеденные суши домой, и, чтобы они не испортились, он на следующий день съел большую их часть.
Вечером он пригласил возлюбленную к себе в гости. В процессе близости девушка заметила на покрывале «большую коричневую полосу», что вызвало у него сильный стыд. Молодой человек объяснил, что это произошло из-за жирной рыбы эсколар, которая плохо переваривается.
По словам пользователя портала, девушка восприняла ситуацию с юмором. Она отметила, что как мать-одиночка с маленьким ребенком редко таким вещам удивляется, поэтому эта оплошность ее не смутила.
