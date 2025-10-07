Первые случаи свиного гриппа в этом году выявили в Иркутской области

В Иркутской области выявили первые случаи свиного гриппа в этом году. При этом по статистике уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями снизился на 15%.
— Сейчас в регионе зарегистрировано более 16 тысяч обращений по поводу ОРВИ. Среди всех возрастных групп, наиболее выраженное снижение заболеваемости — у школьников от 7 до 14 лет, — уточнила зам.начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко.
Также в Приангарье активно идет прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день вакцинировано 364 863 человека. Среди них — более 212 тысяч взрослых и 152 тысяч детей. Для поддержания стабильной эпидемиологической обстановки нужно вакцинировать не менее 60% населения.
Ранее КП-Иркутск рассказала, какие привычки приводят к болезням сердца.