Первые случаи свиного гриппа в этом году выявили в Иркутской области

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 15%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области выявили первые случаи свиного гриппа в этом году. При этом по статистике уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями снизился на 15%.

— Сейчас в регионе зарегистрировано более 16 тысяч обращений по поводу ОРВИ. Среди всех возрастных групп, наиболее выраженное снижение заболеваемости — у школьников от 7 до 14 лет, — уточнила зам.начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко.

Также в Приангарье активно идет прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день вакцинировано 364 863 человека. Среди них — более 212 тысяч взрослых и 152 тысяч детей. Для поддержания стабильной эпидемиологической обстановки нужно вакцинировать не менее 60% населения.

