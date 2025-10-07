Первые случаи свиного гриппа в этом году выявили в Иркутской области

Также в Приангарье активно идет прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день вакцинировано 364 863 человека. Среди них — более 212 тысяч взрослых и 152 тысяч детей. Для поддержания стабильной эпидемиологической обстановки нужно вакцинировать не менее 60% населения.