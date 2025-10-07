Глава Минтруда РФ: Подход к выплате материнского капитала требует актуализации

Программу материнского капитала планируется обновить, чтобы стимулировать рождение второго и последующих детей. Об этом во вторник, 7 октября, рассказал министр труда Антон Котяков.
Он отметил, что система выплат требует корректировки. По его словам, с момента запуска программы в 2007 году и до 2016 года материнский капитал успешно способствовал росту рождаемости. После реформы 2020 года основной упор сделали на поддержку при рождении первого ребенка, что помогло стабилизировать число первенцев.
Котяков подчеркнул, что при этом значимого роста числа вторых детей не произошло, несмотря на положительную динамику по третьим. Министерство изучает дополнительные меры, которые могли бы повысить эффективность программы и мотивировать семьи к появлению следующих детей.
Он добавил, что некоторые механизмы поддержки утратили прежнюю эффективность и требуют пересмотра. Министр отметил важность доступности государственной помощи даже для закредитованных семей, чтобы кредиты не становились препятствием для рождения детей, передает РБК.
Размер материнского капитала за двоих детей в 2027 году достигнет более чем миллиона рублей, а единовременная выплата при рождении ребенка вырастет до 29 924 рублей.