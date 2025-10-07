Умер экс-депутат красноярского ЗС и бывший глава Кежемского района Владимир Говорский

«Владимир Евгеньевич Говорский родился 23 июня 1953 года в Минске. Его жизненный путь неразрывно связан с Красноярским краем: участвовал в строительстве Богучанской ГЭС, избирался депутатом райсовета и Законодательного Собрания, возглавлял Кежемский район и город Кодинск. За свои заслуги был награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени и удостоен звания “Почетный гражданин Кежемского района”. В последнее время он активно помогал участникам СВО и их семьям… Память о Владимире Говорском навсегда останется в сердцах тех, кто знал этого человека, посвятившего свою жизнь служению людям и Отечеству».