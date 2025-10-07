Стало известно о распространении вируса Коксаки в российских регионах

Очаги заражения вирусом Коксаки были выявлены одновременно в ряде областей России, в числе которых Архангельская область, Красноярский край, Уфа и Владимир. Данная информация была распространена изданием «Известия», ссылающимся на сведения, полученные от медицинских учреждений.
Как сообщает издание, возникновение очагов инфекции, вероятно, сопряжено с возвращением граждан из отпусков, которые они провели в теплых краях в период бархатного сезона. Специалист в области инфектологии Вера Сережина пояснила, что данное заболевание носит выраженный сезонный характер и с легкостью передается в условиях скученного пребывания людей, например, в дошкольных учреждениях.
Клиническая картина болезни включает лихорадку с подъемом температуры до 39 , болезненные ощущения в горле, а также специфическую сыпь, локализующуюся на коже рук и ног, а также на слизистой оболочке ротовой полости. Возбудитель мигрирует при непосредственном контакте, посредством воздушно-капельного механизма, а также через инфицированные продукты питания и воду.
Вирус Коксаки, являясь представителем энтеровирусов, несет повышенные риски для малышей, людей преклонного возраста и лиц с иммунодефицитными состояниями. Инфекционный процесс может повлечь за собой тяжелые последствия, такие как воспаление мозговых оболочек и патологические изменения в органах. Узконаправленного лечения не разработано; терапевтические меры нацелены на купирование симптомов.
В первых числах октября Telegram-канал SHOT информировал о инцидентах инфицирования среди отдыхающих в Турции. Гражданка России, находившаяся с ребенком в сидском отеле, сообщила об ухудшении самочувствия сына на четвертые сутки пребывания: у мальчика наблюдался жар и кожные высыпания. Диагноз «вирус Коксаки» был подтвержден врачами местной клиники. Вследствие этого семье запретили доступ в общественные пространства отеля, а выезд из государства стал невозможен до момента полного клинического выздоровления ребенка.
