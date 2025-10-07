Стало известно о распространении вируса Коксаки в российских регионах

В первых числах октября Telegram-канал SHOT информировал о инцидентах инфицирования среди отдыхающих в Турции. Гражданка России, находившаяся с ребенком в сидском отеле, сообщила об ухудшении самочувствия сына на четвертые сутки пребывания: у мальчика наблюдался жар и кожные высыпания. Диагноз «вирус Коксаки» был подтвержден врачами местной клиники. Вследствие этого семье запретили доступ в общественные пространства отеля, а выезд из государства стал невозможен до момента полного клинического выздоровления ребенка.