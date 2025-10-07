Россияне положительно оценили работу «периода охлаждения» и «второй руки»

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Больше половины россиян (57%) считают, что «период охлаждения» защитит их от мошенников, и лишь 10% — что это усложнит и замедлит получение займов, сообщается в исследовании ВТБ в преддверии форума Finopolis 2025, которое есть у РИА Новости.
«По результатам опроса ВТБ, 57% респондентов считают, что “период охлаждения” необходим для защиты от мошенников и лишь 10% — что это усложнит и замедлит получение займов. Остальные опрошенные относятся к новому сервису нейтрально. Примерно половине важно, чтобы у них было время подумать, прежде чем получить кредит после оформления заявки», — говорится в исследовании.
«Период охлаждения» — время от подписания кредитного договора до получения денег, чтобы заемщик мог отказаться от кредита: для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей он составляет минимум 4 часа, свыше 200 тысяч — 48 часов. Сервис заработал с 1 сентября.
Также сообщается, что ВТБ провел опрос о сервисе «второй руки» (возможность назначить кого-то из родственников или близких для подтверждения операций свыше установленной суммы). Более трети (36%) считают, что сервис пригодился бы их пожилым родственникам, четверть — детям (подросткам), а каждый пятый — другим родственникам или тем близким, кого уже обманывали мошенники.
«При этом большинство россиян хотели бы добавить к сервису защитника дополнительные функции, в том числе вне банковской сферы, например, иметь возможность подтверждать операции при продаже недвижимости (53%) и транспорта (45%)», — также отмечается в исследовании.
Исследование проводилось среди 1500 человек, выборка — взрослые жители крупных российских городов (населением от 100 тысяч человек). Сроки проведения: 24−30 сентября 2025 года.