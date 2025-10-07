FT: ЕС согласовал ограничения на передвижение российских дипломатов

Власти страны планируемого въезда необходимо будет уведомить не менее чем за 24 часа до пересечения границы. Дипломатам следует указать «марку, тип и номерной знак» своего автомобиля, предполагаемые пункты границы для въезда и выезда, а также даты этих событий. При этом отмечается, что любая страна может запретить въезд на свою территорию для дипломатов РФ, а также следование транзитом через свою территорию.