FT: ЕС согласовал ограничения на передвижение российских дипломатов

Дипломатические ограничения для российских представителей в странах Евросоюза были одобрены, несмотря на сопротивление Венгрии. Об этом проинформировала со ссылкой на источники газета Financial Times (FT).
Согласно полученной информации, российские дипломаты теперь обязаны уведомлять принимающие страны о своих планах посетить третьи государства. Как отмечает издание FT, новые правила обяжут дипломатов РФ, работающих в столицах Европейского Союза, «информировать правительства других стран о своих намерениях пересечь границу принимающей страны». Подобная инициатива принадлежит Чехии и продвигается уже давно. Однако до этого принять ее мешало право вето Венгрии, но теперь ограничения для ЕС преодолены.
Власти страны планируемого въезда необходимо будет уведомить не менее чем за 24 часа до пересечения границы. Дипломатам следует указать «марку, тип и номерной знак» своего автомобиля, предполагаемые пункты границы для въезда и выезда, а также даты этих событий. При этом отмечается, что любая страна может запретить въезд на свою территорию для дипломатов РФ, а также следование транзитом через свою территорию.
Ранее KP.RU сообщил, что это не первый случай, когда передвижение российских дипломатов пытаются ограничивать. Кроме того, Европа хочет ввести и другие меры воздействия на Москву. В МИД РФ заявили, что в случае принятия такого решения, Россия будет готова жестко ответить.