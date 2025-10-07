Создатель группы «Руки вверх» Сергей Жуков открывает бар в Волгограде

Впервые популярный исполнитель заговорил об этом еще в 2023 году, тогда же в соцсети появилась страничка увеселительного заведения, однако затем ее «заморозили» более чем на два года. И вот теперь она «оттаяла»: дата открытия пока не называется, но место, где можно будет окунуться в «непередаваемую атмосферу 90-х» уже известно — бар разместится на набережной 62-й Армии.