В России произошла вспышка вируса Коксаки

По России прокатились несколько вспышек вируса Коксаки.
В ряде регионов России произошла вспышка заражений вирусом Коксаки. Инфекцию, вероятно, завезли отдыхавшие в теплых странах в бархатный сезон туристы. Об этом сообщила инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
«По России прокатились вспышки вируса Коксаки. Инфекцию могли привезти туристы, отдыхавшие в теплых странах в бархатный сезон», — пишут «Известия» со ссылкой на эксперта.
Сообщения о вспышках инфекции поступают из Владимира, Уфы, Тюмени, Архангельской области и Красноярского края. В основной группе риска оказываются дети младше шести лет.
К типичным симптомам болезни относятся высокая температура (вплоть до 39 градусов), боль в горле, а также сыпь на руках, ногах и слизистой оболочке рта. Пути передачи вируса — контактный и воздушно-капельный, кроме того, он может распространяться через грязные руки, пищу или воду.
Ранее Роспотребнадзор направил официальный запрос в Минздрав Турции с требованием предоставить разъяснения в связи со вспышкой вируса Коксаки. Инцидент произошел в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде, где от инфекции пострадали российские туристы. Как пояснили в пресс-службе ведомства, обращение к турецкой стороне последовало после публикаций в СМИ о случаях заражения.