В ходе ликвидации возгораний в Ростовской области удалось спасти человека

За минувшие сутки, 6 октября, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области потушили 11 возгораний, из них восемь — техногенных, а три — ландшафтных. В ходе работы был спасен человек.
Также сотрудники экстренной службы выезжали на дорожно-транспортные происшествия.
— В ликвидации происшествий участвовали 68 специалистов и 17 единиц техники, — сообщили в ведомстве.
Местами в северо-восточных, центральных и юго-восточных районах по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс), а в отдельных северо-восточных районах — высокая (4 класс).