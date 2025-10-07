Чиновник Барбашов: СБУ преследует пишущих слово «Россия» с заглавной буквы

В июле текущего года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает увеличение численности СБУ на 10 тысяч человек и разрешает ее сотрудникам применять оружие при выполнении «задач обороны». Согласно документу, предполагается увеличить количество сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч в мирное время, а в условиях военного положения — с 31 тысячи до 41 тысячи.