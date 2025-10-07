Николаевское управление Службы безопасности Украины (СБУ) возбуждает уголовные дела в отношении тех, кто пишет в чатах слово «Россия» с заглавной буквы. Об этом рассказал глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
— Основанием для уголовного обвинения может послужить даже написание названия страны Россия с большой буквы, — сообщил он.
По словам Барбашова, такие провокации устраиваются с целью повышения показателей деятельности СБУ, передает РИА Новости.
Ранее СБУ запретила администраторам украинских групп размещать информацию о пропавших без вести бойцах Вооруженных сил Украины. Родные украинских бойцов в комментариях жалуются, что администрация намеренно игнорирует их сообщения.
В июле текущего года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает увеличение численности СБУ на 10 тысяч человек и разрешает ее сотрудникам применять оружие при выполнении «задач обороны». Согласно документу, предполагается увеличить количество сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч в мирное время, а в условиях военного положения — с 31 тысячи до 41 тысячи.