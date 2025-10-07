Ричмонд
Алматы официально получил новый статус

Алматы официально получил статус World Craft City от Всемирного ремесленного совета (World Crafts Council). Это первый город в Казахстане, удостоенный такой чести. Новый статус подчеркивает вклад Алматы в сохранение культурного наследия, развитие ремесел и поддержку креативной экономики, сообщили в управлении туризма города.

Источник: shutterstock

Торжественная церемония вручения сертификата состоялась 5 октября в Алматы в рамках международного фестиваля ALA CRAFT 2025. Фестиваль собрал более 100 мастеров из Казахстана, Азии, Европы, Австралии и США, став крупнейшей культурной площадкой Центральной Азии в сфере ремёсел.

пояснили в акимате

Джуд ван дер Мерве, президент Азиатско-Тихоокеанского региона Всемирного ремесленного совета, подчеркнул, что статус World Craft City усилит международное культурное сотрудничество и развитие творческих индустрий в Алматы.

На фестивале также установили мировой рекорд. Казахстанский силач Сергей Цырульников за минуту согнул девять подков, превзойдя предыдущий рекорд в три раза. Достижение зарегистрировано в Global Book of Records.

Алматы продолжает привлекать туристов. За первое полугодие 2025 года город посетили 1,14 млн человек, из них 323 тысячи — иностранцы.