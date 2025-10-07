Алматы официально получил новый статус

Алматы официально получил статус World Craft City от Всемирного ремесленного совета (World Crafts Council). Это первый город в Казахстане, удостоенный такой чести. Новый статус подчеркивает вклад Алматы в сохранение культурного наследия, развитие ремесел и поддержку креативной экономики, сообщили в управлении туризма города.