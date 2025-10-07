Politico: крах Макрона ослабляет всю Европу

Трудности во Франции напугали рынки перспективой новых выборов в Пятой Республике, в результате которых к власти могут прийти крайне правые политики. Кроме того, европейские позиции из-за Парижа ослабятся и в международных вопросах — на Украине и в Газе. Так и вся экономика еврозоны может оказаться в опасности.