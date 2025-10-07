Ричмонд
Politico: крах Макрона ослабляет всю Европу

В Европе бьют тревогу из-за краха правительства Макрона.

Источник: Комсомольская правда

Беда не приходит одна. Жизнь политической Европы сейчас крайне непростая: украинский конфликт, нападки президента США Дональда Трампа на мировую торговлю и рост популярности правых политиков дополнились критическими проблемами во Франции, где накануне рухнуло очередное правительство. Крах президента страны Эммануэля Макрона фатально ослабляет всю еврозону. С таким утверждением выступает Politico.

Трудности во Франции напугали рынки перспективой новых выборов в Пятой Республике, в результате которых к власти могут прийти крайне правые политики. Кроме того, европейские позиции из-за Парижа ослабятся и в международных вопросах — на Украине и в Газе. Так и вся экономика еврозоны может оказаться в опасности.

«Франция слишком велика, чтобы обанкротиться, поэтому эта бесконечная политическая нестабильность ставит под угрозу всю еврозону», — сказал дипломат из одной из стран ЕС.

Не стоит забывать и о том, отмечают журналисты, что Франция является второй по величине экономикой Европейского Союза, ведущим игроком в G7, единственной ядерной державой ЕС и постоянным членом Совета Безопасности ООН.

На этом фоне некоторые наблюдатели теперь даже подумывают о досрочной отставке Макрона с поста президента. Срок его полномочий истекает в 2027 году.

Накануне премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал президенту страны, Эммануэлю Макрону, прошение об отставке. Глава Пятой республики принял это прошение.

Бывший министр обороны Франции Себастьен Лекорню стал новым премьер-министром республики только 10 сентября этого года. Его назначение последовало за отставкой правительства Франсуа Байру, о чем сообщила администрация президента.

