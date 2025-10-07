Итальянский певец Пупо не исключил получение российского гражданства

Дебютный концерт Пупо в Советском Союзе прошёл 40 лет назад, в 1985 году. С тех пор он неоднократно возвращался в Россию, оставаясь одним из самых любимых исполнителей классической итальянской эстрады. Среди его самых известных песен — «Gelato Al Cioccolato», «Burattino telecomandato», «Cieli Azzurri» и «Un amore grande».