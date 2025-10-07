Итальянский певец Пупо не исключил получение российского гражданства

Итальянский певец Энцо Гинацци, известный как Пупо, заявил, что может рассмотреть возможность получения российского гражданства в случае, если действия итальянского правительства будут идти вразрез с его убеждениями.
«Я горжусь своим итальянским происхождением и знаю, что многие итальянцы испытывают теплые чувства к России. Однако, если однажды Италия предпримет шаги, противоречащие моим принципам, я с радостью задумаюсь о получении российского гражданства», — приводит его слова ТАСС.
Пупо также отметил, что одним из возможных шагов может стать запрет на въезд в Россию для граждан Италии.
Дебютный концерт Пупо в Советском Союзе прошёл 40 лет назад, в 1985 году. С тех пор он неоднократно возвращался в Россию, оставаясь одним из самых любимых исполнителей классической итальянской эстрады. Среди его самых известных песен — «Gelato Al Cioccolato», «Burattino telecomandato», «Cieli Azzurri» и «Un amore grande».