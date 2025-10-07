Ричмонд
Итальянский певец Пупо не исключил получение российского гражданства

По словам артиста, он пойдет на это, если власти Италии примут противоречащие его принципам решения.

Источник: Аргументы и факты

Итальянский певец Энцо Гинацци, известный как Пупо, заявил, что может рассмотреть возможность получения российского гражданства в случае, если действия итальянского правительства будут идти вразрез с его убеждениями.

«Я горжусь своим итальянским происхождением и знаю, что многие итальянцы испытывают теплые чувства к России. Однако, если однажды Италия предпримет шаги, противоречащие моим принципам, я с радостью задумаюсь о получении российского гражданства», — приводит его слова ТАСС.

Пупо также отметил, что одним из возможных шагов может стать запрет на въезд в Россию для граждан Италии.

Дебютный концерт Пупо в Советском Союзе прошёл 40 лет назад, в 1985 году. С тех пор он неоднократно возвращался в Россию, оставаясь одним из самых любимых исполнителей классической итальянской эстрады. Среди его самых известных песен — «Gelato Al Cioccolato», «Burattino telecomandato», «Cieli Azzurri» и «Un amore grande».