Минтруд поддержит безработных россиян с помощью принципа «двух ключей»

Государство должно помогать тем гражданам РФ, которые и сами стараются найти выход из трудной жизненной ситуации. Так работает принцип «двух ключей» — наиболее эффективный, если речь идёт о преодолении бедности. Об этом в беседе с РБК заявил глава Минтруда Антон Котяков.