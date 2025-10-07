Свыше сотни мероприятий запланировано на Газовом форуме в Петербурге

Сегодня в Петербурге начинается XIV Международный газовый форум (ПМГФ), который в этом году впервые пройдет на трех площадках одновременно. Участников ждет насыщенная программа из более чем 110 мероприятий различного формата.
— С 7 по 10 октября мероприятия форума будут проводиться в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», отеле Hilton St. Petersburg Expoforum и Лахта Центре, — сообщил ТАСС.
Деловая программа охватит все ключевые направления газовой отрасли — от геологоразведки и добычи до транспортировки и переработки природного газа. Особое внимание будет уделено международному сотрудничеству со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки. Впервые в программу включена Стратегическая сессия по освоению континентального шельфа и отдельное направление, посвященное правовому регулированию в газовой отрасли.
Ключевым событием станет пленарное заседание «Рынок газа 2025−2035: новые очертания в условиях трансформации», которое состоится 9 октября. Традиционно в рамках форума пройдет Молодежный день с участием студентов профильных вузов и конкурс «Нефть и Газ 5.0» для выявления перспективных цифровых проектов.
В прошлом году форум собрал более 34 тысяч участников из 54 стран. Организаторы ожидают не менее представительного состава в этом году.