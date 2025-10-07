Свыше сотни мероприятий запланировано на Газовом форуме в Петербурге

Деловая программа охватит все ключевые направления газовой отрасли — от геологоразведки и добычи до транспортировки и переработки природного газа. Особое внимание будет уделено международному сотрудничеству со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки. Впервые в программу включена Стратегическая сессия по освоению континентального шельфа и отдельное направление, посвященное правовому регулированию в газовой отрасли.