Более 200 школьников представят свои разработки на фестивале «Наука 0+»

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Свыше 200 школьников из России и других стран представят свои проекты 11 октября на международном фестивале «Наука 0+» в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
«В субботу, 11 октября, более 200 школьников со всей России и других стран представят результаты своих фундаментальных исследований и практические разработки на очном этапе конкурса “Ученые будущего”. Мероприятие пройдет на флагманской площадке фестиваля в МГУ имени М. В. Ломоносова в рамках XX международного фестиваля “Наука 0+”. Проекты юных ученых посвящены самым разным темам: от биомедицины и экологии до искусственного интеллекта и материаловедения», — сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.
«Ученые будущего» — международный конкурс научно-исследовательских и инженерно-технических проектных работ, который в этом году пройдет под эгидой Минобрнауки и при поддержке Минпросвещения РФ, МГУ, РАН, правительства Москвы и Школьной лаборатории научного творчества «Ланат». В заочном туре приняли участие более 1 000 учащихся 3−11 классов из России и ряда других стран. Проекты оцениваются экспертным жюри, в состав которого входят ученые российских вузов и НИИ.
«Этот конкурс направлен на поддержку одаренных детей, развитие у школьников интереса к изучению точных, естественных и инженерных наук, создание условий для интеллектуального развития учащихся. Он способствует распространению и популяризации научного знания, повышению педагогической квалификации преподавателей России и других стран», — отметил ректор МГУ, сопредседатель оргкомитета фестиваля Виктор Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба «Наука 0+».
Из победителей конкурса будут сформированы команды школьников, которые представят Россию на ведущих международных конкурсах.
О фестивале.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами «Наука 0+» выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Он пройдет здесь 10−12 октября на более чем 100 площадках. Главной темой фестиваля в 2025 году определена «Твоя квантовая Вселенная», в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.
Генеральные партнеры события — ГК «Фармэко» и Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». Интеллектуальный партнер — госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер». Организационные партнеры — Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства «В центре науки». Инновационный партнер — Сибур.
ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.