Ректор МГМУ рассказал, как прожить до 120 лет

Дожить до 120 лет можно благодаря профилактике и ранней диагностике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об этом рассказал ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко на полях форума «Биопром 2025».

По словам ректора, долголетие закладывается в 30−50 лет.

«Долголетие начинается не в старости, оно закладывается в 30, 40, 50 лет — через грамотную профилактику, регулярный мониторинг и персонализированный подход к образу жизни», — заявил Глыбочко для РИА Новости. Он подчеркнул, что основной причиной преждевременной смертности остаются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, из-за которых ежегодно умирают сотни тысяч россиян, именно борьба с этими угрозами определит успех национальной стратегии долголетия.

Вопрос увеличения продолжительности жизни россиян стал приоритетным после заявлений президента Владимира Путина о возможности жить до 150 лет и поручений премьер-министра Михаила Мишустина усилить профилактику заболеваний. В 2024 году средняя продолжительность жизни в России снизилась до 72,8 года, и власти поставили цель довести этот показатель до 78 лет к 2030 году, реализуя нацпроекты и расширяя доступ к медицинским услугам.

