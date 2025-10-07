Ректор МГМУ рассказал, как прожить до 120 лет

Вопрос увеличения продолжительности жизни россиян стал приоритетным после заявлений президента Владимира Путина о возможности жить до 150 лет и поручений премьер-министра Михаила Мишустина усилить профилактику заболеваний. В 2024 году средняя продолжительность жизни в России снизилась до 72,8 года, и власти поставили цель довести этот показатель до 78 лет к 2030 году, реализуя нацпроекты и расширяя доступ к медицинским услугам.