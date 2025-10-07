Ричмонд
Минздрав сказал, когда ждать подъем заболеваемости гриппом в Беларуси

Минздрав сказал о ситуации с гриппом в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав сказал, когда ждать подъем заболеваемости гриппом в Беларуси. Подробности озвучил в эфире телеканала СТВ заместитель министра здравоохранения Александр Старовойтов.

По его словам, уровень заболеваемости гриппом в стране низкий, он ниже уровня заболеваемости в 2024 году. Однако, заметил представитель Минздрава, это не значитт, что грипп вовсе не придет.

— Он придет в свое время, в зависимости от того, как будут течения, которые всегда двигаются с Востока на Запад, — уточнил Александр Старовойтов.

Замминистра, отвечая на вопрос, когда ждать грипп, пояснил: это естественные процессы, когда идет миграция птиц.

— И обычно они наступают с ноября по январь, год на год не приходится. И вакцинацию мы начинаем раньше, чтобы был промежуток времени, когда установится иммунитет, — подчеркнул представитель Минздрава.

Ранее эпидемиолог сказал, что лихорадки чикунгунья в Беларуси нет, а новый COVID «Стратус» есть.

Тем временем Минздрав сказал, когда в Беларуси появится бесплатная вакцина от гриппа.

Кстати, белорусские врачи рассказали о новом штамме коронавируса «Стратус» осенью 2025: главные симптомы, большая заразность, стоит насторожиться диабетикам и пожилым, почему не прививают детей.