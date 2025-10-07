Минздрав сказал, когда ждать подъем заболеваемости гриппом в Беларуси. Подробности озвучил в эфире телеканала СТВ заместитель министра здравоохранения Александр Старовойтов.
По его словам, уровень заболеваемости гриппом в стране низкий, он ниже уровня заболеваемости в 2024 году. Однако, заметил представитель Минздрава, это не значитт, что грипп вовсе не придет.
— Он придет в свое время, в зависимости от того, как будут течения, которые всегда двигаются с Востока на Запад, — уточнил Александр Старовойтов.
Замминистра, отвечая на вопрос, когда ждать грипп, пояснил: это естественные процессы, когда идет миграция птиц.
— И обычно они наступают с ноября по январь, год на год не приходится. И вакцинацию мы начинаем раньше, чтобы был промежуток времени, когда установится иммунитет, — подчеркнул представитель Минздрава.
