В Новосибирской области назначены новые судьи и руководители судов

Заместителем председателя Арбитражного суда области на шестилетний срок назначен Алексей Стрункин. Доволенский районный суд возглавила Наталья Буянова, а Советский районный суд Новосибирска — Наталья Воронова. Анна Бровко стала заместителем председателя Карасукского районного суда сроком на шесть лет.