В Новосибирской области назначены новые судьи и руководители судов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении десяти новых судей и руководителей судов в Новосибирской области. Документ вступил в силу 6 октября.

Источник: Freepik

Новое кадровое назначение затронуло Доволенский и Карасукский районы, а также несколько судов города Новосибирска.

Заместителем председателя Арбитражного суда области на шестилетний срок назначен Алексей Стрункин. Доволенский районный суд возглавила Наталья Буянова, а Советский районный суд Новосибирска — Наталья Воронова. Анна Бровко стала заместителем председателя Карасукского районного суда сроком на шесть лет.

Судьями Новосибирского областного суда назначены Юлия Дмитриева, Николай Тиунов и Денис Утян. В районных судах новые назначения распределились следующим образом: Анна Антонова — Заельцовский районный суд Новосибирска, Маргарита Зайкова и Олеся Разуваева — Куйбышевский районный суд, Елена Толстоброва — Октябрьский районный суд Новосибирска.

По словам экспертов, назначения направлены на обновление кадрового состава судов и укрепление работы судебной системы региона.