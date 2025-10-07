Союз отцов Новосибирской области просит спасти Академию искусств от закрытия

Союз отцов Новосибирской области обратился к региональному правительству с просьбой сохранить Академию искусств. Учебное заведение, где дети занимаются музыкой, живописью и танцами, может лишиться помещений из-за ошибочного статуса собственности. Об этом сообщает Союз отцов Новосибирской области в своих социальных сетях.