Союз отцов Новосибирской области просит спасти Академию искусств от закрытия

Учреждение дополнительного образования по ошибке внесли в реестр коммерческой недвижимости.

Источник: Комсомольская правда

Союз отцов Новосибирской области обратился к региональному правительству с просьбой сохранить Академию искусств. Учебное заведение, где дети занимаются музыкой, живописью и танцами, может лишиться помещений из-за ошибочного статуса собственности. Об этом сообщает Союз отцов Новосибирской области в своих социальных сетях.

Как сообщили представители Союза отцов, Академию искусств по недоразумению внесли в реестр коммерческой недвижимости, хотя она является учреждением дополнительного образования. Это решение грозит учреждению закрытием и делает невозможным дальнейшее финансирование и развитие.

В обращении, направленном на имя начальника департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Романа Шилохвостова, отмечается, что здание Академии было сохранено и отремонтировано за счёт личных средств.

Родители просят власти вмешаться в ситуацию и вернуть Академии статус образовательного учреждения.