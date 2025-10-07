Телефонные мошенники придумали новую схему обмана

Депутат призвал граждан быть бдительными и рассказал, что делать, если код уже был передан мошенникам. В первую очередь необходимо попытаться восстановить доступ к «Госуслугам» через форму «Восстановить доступ» или лично в МФЦ. Если злоумышленники сменили контактные данные, решить проблему можно только при личном обращении в центр обслуживания. После восстановления доступа рекомендуется сменить пароль, проверить историю действий и уведомить банк для предотвращения несанкционированных операций. Независимо от результата следует подать заявление в полицию с указанием времени звонка и номера, с которого поступил вызов. По словам Гаврилова, такие случаи уже фиксируются по всей стране, и только оперативная реакция граждан поможет предотвратить распространение мошеннической схемы.