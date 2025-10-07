Правительство обнародовало размер средней пенсии в 2026 году

С 1 января 2026 года страховые пенсии в России увеличат на 7,6%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов во время обсуждения проекта федерального бюджета на 2026 год в Совете Федерации.
По словам главы Минфина, повышение сразу учтёт два фактора — ожидаемый уровень инфляции и прогноз по росту заработных плат. Новая индексация затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.
После увеличения средний размер страховой пенсии по стране достигнет 27 117 рублей к концу 2026 года. Это ориентировочные расчёты, исходя из текущих прогнозов.
В дальнейшем индексации пенсий продолжатся в плановом режиме: с 1 февраля и с 1 апреля, уточнил Силуанов. Также в следующем году будет повышен прожиточный минимум — он вырастет на 1200 рублей и составит 18 939 рублей.
Предстоящие изменения уже заложены в проект нового бюджета. Минфин рассчитывает, что такие меры помогут сохранить покупательскую способность пенсионеров и защитят их доходы от роста цен.
Повышение пенсий и прожиточного минимума поможет сохранить уровень жизни пенсионеров на фоне инфляции. Это особенно актуально для тех, кто живёт только на выплаты от государства.
Новые суммы также повлияют на размер социальных пособий, которые рассчитываются исходя из прожиточного минимума. Это означает, что выплаты вырастут и у других уязвимых групп населения.