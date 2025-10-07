Без электричества осталась часть домов в Новолисихе Иркутского района

Аварийное отключение электричества произошло в деревне Новолисиха Иркутского района сегодня, 7 октября. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остается чатсь домов на улицах Березовая, Дорожная, Зеленая, Зеленый, Клубный, Клубная, Лесная, Линейная, Озерная, Озёрный, Придорожный, Садовый, Светлый, Сосновый, Южный, Родниковая, Снежная, Таежная, Торговый, Трактовая, Учительская, Южная, Южный, Ягодная, пишет ИА IrkutskMedia.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Восточных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 20.00.