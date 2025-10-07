В СГК красноярцам объяснили причину больших сумм в сентябрьских платежках

Красноярцы возмутились большим суммам в платежках — отопление в городе дали только 23 сентября, а за отопление насчитали несколько тысяч рублей, как за полный месяц. Директор теплосбытового подразделения СГК в Красноярске Константин Бородин объяснил, почему так происходит. По словам Константина Бородина, такие начисления касаются только тех домов, где не установлены общедомовые приборы учета тепла (счётчики), либо они не работают больше шести месяцев. Жители таких домов платят не за фактически потребленное тепло, а по нормативу.