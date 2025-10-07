В СГК красноярцам объяснили причину больших сумм в сентябрьских платежках

Красноярцы возмутились большим суммам в платежках — отопление в городе дали только 23 сентября, а за отопление насчитали несколько тысяч рублей, как за полный месяц. Директор теплосбытового подразделения СГК в Красноярске Константин Бородин объяснил, почему так происходит. По словам Константина Бородина, такие начисления касаются только тех домов, где не установлены общедомовые приборы учета тепла (счётчики), либо они не работают больше шести месяцев. Жители таких домов платят не за фактически потребленное тепло, а по нормативу.
Норматив — это усредненная расчетная величина, которую утверждают органы исполнительной власти. Она зависит от характеристик дома: этажности, года постройки и материала стен.
В Красноярске, Канске и Назарове годовая стоимость отопления для домов без счетчиков делится равными частями на девять месяцев отопительного периода. Таким образом, ежемесячная плата является фиксированной и не зависит от точной даты начала или окончания отопительного сезона, а также от температуры воздуха на улице.
Некоторые красноярцы, напротив, увидели в своих платежках за отопление ноль рублей. Это значит, что в доме установлен счетчик и он исправно работает. В этом случае начисления за отопление придут за октябрь в первых числах ноября. Кроме того, у некоторых домов срок снятия показаний до 22 сентября, а отопительный сезон начался 23 сентября. Это объясняет нулевую сумму в платежке за месяц.
Напомним, ранее мы писали, почему жители Красноярского края платят за ЖКХ больше соседей из других регионов.