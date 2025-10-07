Многомиллионный кредит на свадьбу: праздник, который стоит того, или ненужные долги на годы вперёд?

50 миллионов — за один день веселья
По мнению большинства участников обсуждения, чтобы сыграть «свадьбу на уровне», потребуется не меньше 50 миллионов сумов. При этом банки в среднем предлагают кредиты под 25−26% годовых сроком до пяти лет. Это значит: влюблённые рискуют начать семейную жизнь с внушительных долгов.
Большинство комментаторов выступили резко против такой идеи: «Лучше распишитесь и устройте ужин на десять человек», «если невеста не согласна — лучше не жениться», «не влезайте в долги ради родственников», «лучше взять кредит на квартиру, чем на один день пира».
Некоторые поделились и личным опытом: «Мы брали кредит на свадьбу под 26%. Только недавно расплатились. Отношения испортились, а радость давно прошла», — призналась подписчица.
Другие добавили, что в современных реалиях свадьбы уже не «окупаются» подарками — долги остаются надолго, а эмоции исчезают очень быстро.
Банки и законы: что происходит на самом деле
Сегодня в Узбекистане практически исчез отдельный вид кредита «на свадебные мероприятия» — теперь такие расходы покрываются обычными потребительскими кредитами. Их ставки начинаются с 20% годовых и могут доходить до 30%. Максимальный срок — до пяти лет, максимальная сумма — 200 млн сумов.
Кроме того, свадьбы в Узбекистане уже давно вполне регламентированное с точки закона событие: с 1 января 2020 года действует закон, согласно которому свадьбы и торжества можно проводить только один день — с 06:00 до 23:00, число гостей — не больше 200 на свадьбе и до 250 на плове, не более трёх машин и двух артистов. Однако всё это действует только на бумаге — в реальности никто не проверяет и не требует соблюдения этих требований.
Осенью 2025 года Кабинет Министров принял новое постановление: в 2026—2030 годы контроль за «масштабами счастья» на свадьбах только ужесточится — в том числе, чтобы бороться с расточительством. Как это будет работать, пока непонятно — возможно, так же, как и раньше, то есть никак.
Кредиты или здравый смысл?
Свадьба — радостное событие, но долги после неё — уже не праздник. Участники обсуждения уверены: лучше вложить эти деньги в путешествие, ремонт или первый взнос за квартиру, чем устраивать банкет ради мнения окружающих.
А вы бы взяли кредит ради одного красивого дня или выбрали жизнь без долгов?