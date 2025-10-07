Многомиллионный кредит на свадьбу: праздник, который стоит того, или ненужные долги на годы вперёд?

Кроме того, свадьбы в Узбекистане уже давно вполне регламентированное с точки закона событие: с 1 января 2020 года действует закон, согласно которому свадьбы и торжества можно проводить только один день — с 06:00 до 23:00, число гостей — не больше 200 на свадьбе и до 250 на плове, не более трёх машин и двух артистов. Однако всё это действует только на бумаге — в реальности никто не проверяет и не требует соблюдения этих требований.